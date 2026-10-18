¿Peruanos podrían viajar a EE. UU. SIN VISA? Embajador hace IMPORTANTE ANUNCIO sobre el AVANCE DEL PROCESO

Álvaro Vargas Llosa busca agregar a Perú al programa Visa Waiver , permitiendo a los peruanos entrar a EE. UU. sin visado.

El embajador de Perú en Estados Unidos, Álvaro Vargas Llosa, presentará una propuesta formal a las autoridades estadounidenses para que los peruanos puedan viajar a ese país sin necesidad de visado. Este objetivo será uno de los enfoques principales durante su cargo diplomático.

En una entrevista con RPP Noticias, el diplomático compartió los planes para entablar un diálogo con Washington que permita avanzar en esta cuestión.

A pesar de que Vargas Llosa admite que será un proyecto de largo plazo, espera lograr avances importantes mientras dirija la embajada en la capital estadounidense.

"Es un tema significativo. Debemos trabajar en esta dirección. Mi deseo es que el Visa Waiver, como se conoce, incluya a Perú, y trabajaremos en ello. Deseo establecer un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos para alcanzar esta meta. Será un proceso paulatino y requiere paciencia, pero no hay motivo para descartarlo de entrada. Es un esfuerzo que vale la pena" comentó Álvaro Vargas Llosa, embajador de Perú en EE. UU.

Lograr la eliminación del visado sería un avance significativo en las relaciones bilaterales, impactando positivamente en el turismo, los negocios, la educación y la reunificación familiar.

No obstante, el enfoque se encuentra en una etapa inicial, sin plazos concretos ni condiciones definidas para incluir a Perú en el programa de exención de visas.

Vargas Llosa ha subrayado la importancia de fortalecer los lazos bilaterales, priorizando el acceso de peruanos a Estados Unidos como uno de sus principales proyectos.

¿Qué es el Visa Waiver y cuáles son los países sudamericanos que lo integran?

El Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) es una iniciativa administrada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., permitiendo a ciudadanos de países elegibles ingresar al país por hasta 90 días sin visa.