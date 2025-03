Alejandro Colom, el creador de contenido que entiende las reglas del juego digital

Alejandro Colom no es un influencer cualquiera. No busca escándalos ni se mete en polémicas para ganar seguidores. Su éxito se basa en entender cómo funciona el contenido en Internet y en crear algo que realmente conecte con la gente.

Colom empezó en redes sociales como muchos otros: probando formatos, aprendiendo sobre la marcha y sin un plan claro. Con el tiempo, se dio cuenta de que el contenido viral no es cuestión de suerte, sino de estrategia. "Al principio, subía cosas al azar, pero cuando empecé a analizar qué funcionaba y qué no, todo cambió".

"El algoritmo no espera", dice. "Si no publicas, desapareces. Pero al mismo tiempo, no puedes subir cualquier cosa solo por subir".

Para evitar el agotamiento, ha aprendido a organizarse mejor y a no obsesionarse con los números. "Antes me frustraba si un video no funcionaba, pero con el tiempo entendí que no puedes controlar todo".