El hijo de un estibador y una ama de casa que hoy es el Primer puesto de Medicina en San Marcos

El momento en que se enteró de su ingreso fue inesperado y emocionante. "Yo sentía que había dado un buen examen y que iba a ingresar, pero no pensé que sería el primero. Mi celular empezó a sonar, mis compañeros de la academia me felicitaban", contó Elías.

El camino de Elías no fue fácil. En su primer intento, no logró obtener una vacante. Sin embargo, nunca se rindió. "Yo también vi una vez mi nombre con 'no alcanzó vacante'. No renuncien a sus sueños. El camino es difícil, pero nunca imposible, hay que persistir", aconsejó.