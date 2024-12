¿Abren los bancos este 9 de diciembre?: Conoce los HORARIOS del BCP, BBVA, Interbank y más

El fin de semana largo en Perú, que comprende los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre, ha generado expectativas sobre la atención en los principales bancos del país, como el BCP, Banco de la Nación, Interbank y BBVA. Debido a la combinación de días no laborables y feriados nacionales, el acceso a los servicios presenciales en las oficinas bancarias podría verse afectado.

El viernes 6 de diciembre, aunque es un día no laborable, los bancos funcionarán con normalidad en sus horarios habituales, ya que no se considera feriado nacional. El sábado 7, al ser fin de semana, algunas entidades podrían reducir su horario de atención, pero mantendrán abiertas varias de sus oficinas en las principales ciudades del país.

El domingo 8 de diciembre, feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción, no habrá atención en las oficinas físicas. No obstante, los servicios digitales y los cajeros automáticos seguirán operativos. En cuanto al lunes 9, también feriado nacional, las entidades bancarias aún no han confirmado si ofrecerán atención presencial limitada, aunque es habitual que mantengan activos sus canales virtuales.