El compañero de vida de Alexandra, Hugo Maihuiri Vargas, relató que, tras recibir la llamada de aviso sobre la tragedia a las 11:00 a.m., llegó al lugar del accidente y encontró la escena desgarradora. "Me llamaron a las 11:00 a.m. para avisarme que Alexandra había muerto. Llegué a la empresa, me serené, no quería tocar nada del lugar, solo ver qué había pasado. Me dijeron que le cayó un rollo de tubería de 300 kilos desde más de dos metros de altura. Yo pude ver su manita debajo de todo eso", narró con angustia Hugo. La falta de auxilio inmediato y la tardanza en el traslado del cuerpo generaron mayor incertidumbre entre los seres queridos de la joven, quienes además denuncian la falta de supervisión y de medidas de seguridad en el sitio.