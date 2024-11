Christian Cueva se mantiene en la cresta de la ola y no por su buen juego en la cancha, sino por su reciente incursión en la música como cantante, captando las miradas de los fans al sacar dos canciones al lado de su pareja, Pamela Franco . No obstante, el hecho de que aún es futbolista nos lleva a pensar a que seguirá con su carrera, ya que su trabajo en Cienciano terminaron y está a la espera de si continuará o no en el equipo . Bajo esa línea, Guido Gallegos, directivo de Cienciano del ‘papá’, se refirió al tema y a su nueva faceta.

“Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos, viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”, precisó.