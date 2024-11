Dos alumnos fueron denunciados por usar IA en un trabajo, y la justicia apoya a los profesores: la decisión correcta

A mediados de octubre, un instituto sorprendió con una medida legal drástica: demandó a un estudiante que utilizó ChatGPT para completar un trabajo académico. Los padres del joven, indignados, tomaron represalias legales contra la institución, argumentando que la sanción no solo fue injusta, sino que comprometía el futuro educativo de su hijo.

La principal polémica radicó en que el manual escolar no especificaba restricciones claras sobre el uso de inteligencia artificial. Esto generó un debate entre quienes defienden el uso ético de estas herramientas y quienes creen que las instituciones deben actualizar sus normativas para abordar estas nuevas realidades tecnológicas.

Semanas después, un nuevo caso relacionado con la inteligencia artificial salió a la luz, esta vez con Grammarly como protagonista. Según un informe de Ars Technica , dos estudiantes utilizaron esta plataforma para generar contenido para un trabajo académico. Sin embargo, cometieron el error de no revisar el texto antes de entregarlo. Esto resultó en un documento plagado de citas ficticias, datos erróneos y referencias a libros inexistentes.

Aunque el reglamento escolar no mencionaba explícitamente la IA, sí prohibía el uso no autorizado de tecnología, lo que llevó a los docentes a suspender a los alumnos. Uno de ellos incluso fue expulsado de un programa que podría haber facilitado su ingreso a la universidad. A pesar de las apelaciones de los padres, el tribunal consideró que la sanción era justa y reflejaba la gravedad de violar la integridad académica.

Los padres de los alumnos afectados presentaron una queja formal alegando que el castigo era desproporcionado, dado que el reglamento no mencionaba claramente el uso de herramientas de IA. No obstante, el tribunal decidió mantener la decisión de la escuela, argumentando que los estudiantes no solo hicieron un mal uso de la tecnología, sino que también infringieron normas de ética académica.