El 70% de pasajeros de buses interprovinciales de Atocongo dan positivo a COVID-19

En el tercer día de haber culminado la segunda cuarentena y de haberse reanudado los viajes interprovinciales, un panorama pone al descubierto la situación de contagio de COVID-19 que se vive en Lima.

Según la información que recogió TV Perú, solo en el terminal de Atocongo, el 70% de pasajeros, que prevén viajar a diferentes provincias, han arrojado positivo en la prueba de descarte del nuevo coronavirus.

Los transportistas implementaron las cabinas de descarte COVID-19 en los terminales terrestres, donde personal de salud dio inicio a la prueba de descarte a todas aquellas personas que desean viajar. Se viene realizando un aproximado de 75 pruebas por hora en los terminales.

Cabe señalar que, la norma establecida señala que las agencias no deben vender boletos a aquellas personas que no cuenten con certificado de no tener la enfermedad de COVID-19.

Recomendaciones para evitar la COVID-19

- Use mascarilla: es necesaria que ésta le cubra la nariz y la boca.

- Mantenga una distancia de 6 pies de los demás: si estás dentro de casa, evita tener contacto con personas que estén enfermas.

- Evita las aglomeraciones: si ves un tumulto de gente o gente aglomerada por cualquier circunstancia, ¡no te acerques!

- Evita los espacios con poca ventilación: si te encuentras en lugares cerrados, pide que abran las puertas y ventanas para que ingrese aire fresco.

- Lavarse las manos frecuentemente: (antes, después de comer, de haber salido a la calle, etc). El procedimiento debe durar al menos 20 segundos.

- Cúbrete la nariz y boca al estornudar: Haz uso de un pañuelo desechable y luego lávate las manos.

- Limpia y desinfecta: sobre todo las superficies que se tocan con frecuencia.

- Monitoree su salud frecuentemente: controla tu temperatura y siempre esté atento a los posibles síntomas de la Covid-19.

Por lo que sabemos hasta ahora, el perfil con mayor riesgo a esta enfermedad incluiría a varones mayores de 60 años con patologías crónicas sobre todo de tipo cardiovascular, o bien con factores de riesgo cardiovascular, como son hipertensos, diabéticos y fumadores, y también el riesgo sería mayor en personas con cáncer o con problemas respiratorios crónicos.