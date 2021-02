Madre pide ayuda para encontrar a su hijo con autismo: desapareció hace 3 semanas

Una mujer denunció la desaparición de su hijo Cristopher Alarcón (15) desde el pasado 30 de enero, fecha en la que el padre del adolescente se lo llevó para dar un paseo.

Julissa Osorio García contó a La República que ella tenía un acuerdo verbal con su expareja Julio Alarcón Meza para que saque el menor a la calle, pero aquel día no retornaron.

La madre indica que ha intentado comunicarse de todas las formas posible con el padre de su hijo, pero no ha podido. Asegura que también ha ido a buscarlo a una inmueble de La Perla, donde el sujeto viviría con su familia, pero nadie le da razón ni de él ni del adolescente.

Osorio afirma que se acercó a la Policía para poner la denuncia por desaparición; sin embargo, en ninguna comisaría se la ha recibido porque le indican que la persona a la acusa es el padre del menor y por eso no procede.

“Él es un niño especial, mi temor es que yo no sé qué le pueda pasar porque él no sabe distinguir las cosas que pasan, puede ser que le haya pasado algo. No se da cuenta, él es un niño autista y nunca se ha separado de mí. Desde que ha nacido ha vivido conmigo”, comentó angustiada.

La mujer cuenta que la última vez que su hijo salió de su casa en Independencia vestía zapatillas negras, un short negro y un polo color naranja.

Ella pidió al Ministerio de la Mujer y las autoridades competentes a que actúe de inmediato. “Que me ayuden a encontrar a mi hijo de alguna manera porque ya son tres semanas y no sé de él. Estoy desesperada, siento que me estoy muriendo todos los días sin mi hijo”, manifestó.

También solicitó a las personas a que si reconocen a su hijo o tienen cualquier información sobre su paradero, se comuniquen con ella al 913 025 917.

Pasos para realizar una denuncia por desaparición

Con el fin de ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha creado la plataforma web desaparecidosenperu.policia.gob.pe que tiene como objetivo hacer denuncias de desapariciones sin tener que esperar 24 horas y saber qué personas estas desaparecidas.

Por eso, te explicamos cómo realizar la denuncia frente a la desaparición de una persona.

Paso 1

Acércate a la dependencia policial más cerca, puede ser una comisaria o una Depincri (Departamento de Investigación Criminal). Y si estas en Lima, también puedes hacerlo en la Unidad Especializada (División de investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú), con la foto más actual que tengas de la persona desaparecida, puede ser física o digital.

Paso 2

Brinda toda la información que te solicite la PNP, cualquier dato o detalles adicionales que recuerdes, es importante para la búsqueda e investigación de la persona desaparecida.

Adicional a o requerido, llama a familiares y amigos para saber si la persona desaparecida los contactó, y si tienen alguna información, comunícalo a policía a cargo de la investigación.

Si la persona aparece, informa a la institución para cerrar el caso.

Es importante mencionar que, ante la desaparición de una persona, puedes poner la denuncia de inmediato ante la PNP. Además, el personal policial atenderá la denuncia de manera inmediata, urgente y prioritaria y activará una Alerta de Emergencia cuando se trate de una niña, un niño, adolescente o de una mujer víctima de violencia.

Recuerda que si se trata de un menor de edad, un adulto mayor, o una persona con habilidades diferentes, no es necesario esperar un plazo de 24 horas para presentar la denuncia ante la Policía. En el año 2011 se aprobó la Ley N°29685, denominada 'Ley Brunito', la cual "establece medidas especiales en casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad mental, física o sensorial".

Si tienes información relevante que ayude a dar con el paradero de estas personas, puedes llamar de manera gratuita a la Línea 114, en la que agentes de la PNP te orientarán y te ayudarán a denunciar estos casos.

Con información de: La República.