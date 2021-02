Joven cuenta que perdió a su padre por COVID-19 mientras políticos se vacunaban en secreto

El caso VacunaGate ha indignado a cada uno de los peruanos, quienes se han manifestado desde distintas tribunas. Este es el caso de una usuaria de Twiiter que contó, a través de un hilo, todo lo que vivió con su padre, enfermo de COVID-19, mientras Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti y otros funcionarios recibieron las dosis de la vacuna de Sinopharm.

“He dormido más de una vez en el Hospital Loayza, sentada en el suelo, muriendo de frío porque era julio. He llorado por no tener un balón de oxígeno. He llorado mientras firmaba los documentos para llevarme el cuerpo de mi papá. He consolado a gente que no he conocido ni sabido su nombre jamás, en el hospital. Los he cargado y las he levantado del suelo al saber que perdían un familiar, aun cuando yo estaba hecha pedazos”, comenzó a narrar la joven.

La joven, de nombre Ángela Patrón Silva en las redes sociales, recordó que por culpa de la clase política peruana no pudo atravesar el duelo correspondiente ya que tuvo que salir a las calles a marchar por el país.

“Estoy segura que más que uno las ha pasado peor. Muchos no hemos pasado duelo, porque teníamos que estar en la calle pidiendo a que no nos quiten el poco tiempo que tenemos, y a pesar de eso, a muchos simplemente no les ha importado. Nos han engañado, se han burlado a nuestras espaldas, nos han mentido con total descaro y sin ningún mínimo de consideración”, agregó.

La usuaria finaliza criticando la poca empatía de los funcionarios públicos con el peruano de a pie, quien sin privilegios ha tenido que enfrentarse a la pandemia del coronavirus.

“Me da rabia saber que mi tiempo y el tiempo de mi padre luchando por su vida en el hospital, les ha valido una m***. Que el tiempo de la gente que duerme en la calle para llenar su balón de oxígeno les ha importado nada. Han salido a la televisión, radio y medios digitales a hablar con total descaro y cinismo a jactarse de su trabajo. No puede ser posible que haya tanta gente mala en este país”, finalizó.