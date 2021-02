¿Cómo reducir mis gastos en luz eléctrica durante la cuarentena?

Sin duda, el estado de emergencia por la COVID-19 trajo más de un reclamo a las empresas de electricidad. Cientos de familias se vieron perjudicadas económicamente por la cuarentena y manifestaron un alza elevado en el cobro del servicio.

Aunque hay casos de reclamos justificados por cobros indebidos, es necesario saber que también hubo cambios en el tiempo y cantidad de consumo, debido a la jornada laboral más prolongada con trabajo remoto y el mayor tiempo en casa.

Focos, cargador del celular, computadora, refrigeradora, licuadora, plancha y otros artefactos eléctricos dan comodidad, y ayudan a realizar muchas tareas, pero podría estar elevando de manera innecesaria nuestros gastos y jugando en contra de nuestra economía.

Ante esta situación, te detallamos algunas recomendaciones para reducir los gastos del servicio de luz.

¿Cómo ahorrar energía eléctrica en casa?

Andrés Ciudad, especialista de Enel Distribución Perú, recomienda:

*Aprovechar la mayor cantidad de luz natural para evitar encender focos de luz.

*Apagar la luz que no se utiliza (al salir de la habitación, no deje la luz prendida).

*Reducir las veces que abre la puerta de la refrigeradora.

*Apagar y desenchufar los artefactos eléctricos que no están siendo usados: ventilador, radio, televisor, computadora, laptop, etc.

💡☝🏻 ¿Sabías que un foco LED puede ahorrar 80% más frente a uno incandescente? Usar focos LED es la mejor opción para cuidar el medio ambiente y tu economía. ⚡ 👛 pic.twitter.com/TVhMKSU8Hq — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) January 13, 2021

¿Por qué el Perú es uno de los países que paga más por energía eléctrica?

Nuestro país es uno de los países que está pagando más por energía eléctrica (comparado con Chile pagamos 35% más y con Colombia hasta 40% más), señaló Pedro Gamio, exviceministro de Energía.

Según Gamio, este mes las tarifas eléctricas tendrían que bajar entre 3.5% a 5 %, debido a la sentencia de la Corte Suprema que ordena a las generadoras eléctricas a declarar los costos reales del gas.

“La sentencia establece que los factores take or pay y ship or pay (pagos por derecho de transporte de gas) de las termoeléctricas no pueden ser calificados como costos fijos”, afirmó Pedro Gamio para Trome.