La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había ampliado hasta el 3 de enero la vigencia de la plataforma Elige tu local de votación.

La ONPE había extendido este plazo con el fin de que los ciudadanos pueden seleccionar hasta tres locales donde votarán en los comicios del 11 de abril del 2021.

¿Qué pasa si no pude elegir mi local de votación?

Según señaló la oficina, esta herramienta no es de uso obligatorio. Sin embargo, si no lo pudieron hacer uso de este aplicativo web, la ONPE le asignará un local de votación dentro del distrito que registra en su DNI y no necesariamente cercano a su vivienda.

¿Cómo harán para que las personas no se aglomeren durante las Elecciones Generales 2021?

De acuerdo a lo que explicó Piero Corvetto, titular del organismo electoral, para que esta elección general es una gran necesidad elegir el local de votación más cercano a la casa porque los aforos en todos los centros de votación se han reducido en un 25 a 30 por ciento, a fin de garantizar el distanciamiento social y la salud de los actores electorales.

“Donde solíamos instalar 10 mesas, hoy solo instalaremos tres. Por lo tanto, es muy poco probable que un ciudadano que no haya hecho uso del aplicativo pueda votar en un lugar donde históricamente lo hacía”, dijo.

También señaló que, si lo electores no pudieron escoger su local de votación, lo más probable es que el nuevo recinto de votación no sea el mismo en que votaron históricamente.

Asimismo, manifestó que, con el fin de reducir el aforo y garantizar el distanciamiento por la pandemia, la ONPE ha logrado multiplicar sus más de 5,000 locales y ahora se votará en más de 20,000 recintos.

Así como aplicaran siete protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Además, habrá locales señalizados y personal de la ONPE que ordenará las colas.