Padre de Bryan Pintado denuncia seguimientos y amenazas tras muerte de su hijo

La pesadilla no termina. La familia de Bryan Pintado, el joven que fue asesinado durante la Segunda Marcha Nacional víctima de la represión de la Policía no vive tranquila, y es que el padre del estudiante denunció que sufren seguimientos y amenazas desde el fallecimiento de su hijo.

Se trata de Oscar Pintado, el padre de Bryan, quien decidió salir al frente para exponer la terrible realidad que están enfrentando, debido a que personas sospechosas se aparecen en su vivienda tras el fallecimiento de su hijo el pasado 14 de noviembre, tras ser impactado por los perdigones de la Policía.

"Nosotros hemos estado viendo algunos movimientos extraños como carros con lunas polarizadas, personas mimetizadas, tratando de hacerse pasar como mendigos", indicó el progenitor, quien antes no había visto este tipo de personas.

"Hubo uno que estuvo durante dos días aproximadamente, sentado, observando directamente a la casa, este señor no es de acá del barrio. Nosotros conocemos a todas las personas y esta persona no encaja acá en el barrio, no es de acá, nadie lo reconoce”, dijo para América Noticias.

Sufren de seguimiento y represión "profesional"

Además, en una conversación con RPP afirmó que se trata de un ‘reglaje bastante profesional’. “Nosotros vivimos cerca a un parque y tratan de pasar como personas que simplemente están paseándose, pero nosotros conocemos a todas las personas que viven alrededor”, agregó.

En conversación con el mismo medio, Oscar Pintado aclaró que el Ministerio del Interior no le ha entregado información sobre las autoridades policiales investigadas por la muerte de su hijo.

“Sería una forma de transparencia para que nosotros como familia nos sintamos un poco más aliviados y saber que no es todo la Policía, sino un grupo que está dañando la imagen de una institución que ha sido creada para la protección de todos los ciudadanos peruanos”, agregó.

Oscar Pintado le agradece a los jóvenes que se siguen manifestando para pedir justicia por las muertes de Bryan Pintado e Inti Sotelo. “Quiero agradecerles por demostrar que quieren un Perú mejor”, sentenció.