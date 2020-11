Abogado de la familia de Jack Pintado afirma que tienen los nombres de policías

El abogado de la familia de Jack Pintado, Jimmy Sotomayor, señaló el último sábado, 21 de noviembre, que ya tienen la lista de quienes habrían sido parte del operativo policial en la Marcha Nacional donde el joven de 22 años perdió la vida.

Asimismo, Sotomayor reveló a RPP Noticias que la última semana la investigación sobre la muerte de Jack Pintado ha avanzado de manera positiva y que ha podido saber las identidades de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que participaron en las protestas contra Manuel Merino. No obstante, falta corroborar quiénes realizaron los disparos.

"Esto ha ocurrido hace menos de una semana. Entonces la investigación hasta aquí ha avanzado muy bien. Ya tenemos nombres de quienes habrían participado en el plan operativo; sin embargo de ello tenemos que identificar a las personas en concreto", explicó la defensa de los familiares de Jack Pintado.

Del mismo modo, el letrado manifestó que en la necropsia de Jack Pintado se encontró 10 perdigones de plomo, por lo que calificó el caso como un asesinato y que es fundamental hallar a los responsables de los disparos.

La PNP es una institución respetable

Por otro lado, Jimmy Sotomayor mencionó que la PNP es una institución respetable, pero tiene el deber de encontrar a los policías responsables de la muerte del joven fallecido.

"Esto no se trata de polarizar, no es la población civil versus la Policía Nacional, esto no es así, la Policía Nacional es una institución muy respetable, pero hay que identificar a las personas en concreto que habrían cometido este asesinato (...) Se han encontrado 10 perdigones de plomo, dos en el cerebro, esto es un asesinato. Hay que identificar a las personas en concreto que habrían disparado", indicó el legista.

Piden indemnización

El jurista acompañó a la familia de Jack Pintado al encuentro que tuvieron con el presidente de la República, Francisco Sagasti, quien además recibió a los parientes de Inti Sotelo, el otro ciudadano que falleció durante la Marcha Nacional.

"El presidente aprovechando que ha asumido recientemente puede indemnizar desde ya sin esperar una denuncia ante organismos internacionales. Lo que vamos a solicitar es que se indemnice a la familia y no solamente estamos hablando de montos dinerarios, sino que estamos refiriéndonos también a soporte psicológico", remarcó Sotomayor.