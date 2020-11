Twitter traspasa cuenta presidencial de Donald Trump a Joe Biden

Han pasado dos semanas desde las elecciones presidenciales en EE.UU., y Twitter ha informado que en enero de 2021 se traspasarán las cuentas oficiales que están relacionadas a la Presidencia del país a Joe Biden y todo su equipo, el día de la juramentación, a pesar de que Donald Trump no acepte que perdió la contienda política.

La plataforma “está preparando activamente su apoyo a la transición de las cuentas institucionales de la Casa Blanca para el 20 de enero de 2021”, explicó un portavoz en declaraciones al diario The Hill.

@POTUS, @whitehouse, @VP, @FLOTUS, entra otras cuentas, serán traspasadas en coordinación con Archivos Nacionales y la Administración de Registros. Asimismo, se tiene pensando una reunión con representantes de la transición de Biden para pactar la utilización de estas cuentas.

