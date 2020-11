José Luna Gálvez: Poder Judicial ordena detención preliminar y allanamiento de inmuebles

En el marco de las investigaciones por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el Poder Judicial ordenó, este sábado, la detención preliminar de José Luna Gálvez, fundador del partido político Podemos Perú. También el allanamiento de 14 inmuebles, entre ellos un local de dicho partido político y de la universidad Telesup.

La Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada Contra el Crimen Organizado ordenó el descerraje, allanamiento e incautación en la oficina de Recursos Humanos de la universidad Telesup, así como en el campus de Medicina de dicha casa de estudios y su Escuela de Posgrado.

También se detuvo a Adolfo Castillo Meza, ex jefe de la ONPE; Fernando Obregón Mansilla, ex asesor del organismo electoral; Óscar Nieves Vela, abogado y asesor externo de Castillo Meza; y de Ricardo Pajuelo Bustamante, ex secretario general de la ONPE.

Luna Gálvez fue notificado de su arresto en la clínica San Pablo, donde se encuentra internado desde el jueves 22 de octubre tras haber presentado un cuadro de arritmia.

El fundador de Podemos Perú es investigado por sus nexos con el desactivado CNM para la elección del jefe de la ONPE y la posterior inscripción de su partido Podemos Perú ante dicho organismo electoral.

Según la hipótesis que se maneja, la pesquisa realizada por la fiscalía habría encontrado una relación entre José Luna Gálvez y quien fuera gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el gobierno de Alberto Fujimori, José Luis Cavassa Roncalla.

Allanamiento por caso Cuellos Blancos en el domicilio de Jose Luna en Surco. (Foto: GEC)

Además, según Rocío Sánchez, Cavassa habría intervenido en el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, en la inscripción del partido político Podemos Perú y en el proceso electoral presidencial del 2016.