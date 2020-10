Anciano de 80 años termina el colegio y sueña con ir a la universidad

Sin duda, la edad es solo un número y no una excusa para cumplir nuestros sueños y metas. Así lo demostró la aguerrida actitud de un adulto mayor de México.

Se trata de Víctor Brígido, un anciano de 80 años que logró terminar sus estudios escolares tras haber recorrido más de 40 kilómetros todos los jueves durante los últimos tres años para llegar a su colegio de Oaxaca.

“Cuando fui chamaco no acudí a la escuela, porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablar el español”, mencionó el egresado del Cobao.

Foto: El Universal.

Todas las mañanas, el anciano se levanta para realizar el cultivo de maíz, frijol y crianza de animales. Sus estudios escolares le ha permitido desenvolverse en el cobro de su trabajo y su vida cotidiana.

A sus 80 años de edad, Víctor Nicolás Brígido, originario de San Lucas Ojitlán culminó su bachillerato en el Centro de Educación Abierta 04 Tuxtepec del @COBAO_GobOax.@alejandromurat @fvallejogil https://t.co/riuwKlN0ds — Comunicación Social y Vocería Gob Oax (@VoceriaGobOax) September 25, 2020

Su meta: la universidad

Pero la historia no queda ahí, ya culminado sus estudios escolares, don Víctor sueña con ingresar a la universidad. Para él, todo lo que aprende en vida será lo único que se lleve cuando muera.

“En mi comunidad me dicen que no hay tiempo para estudiar y se burlan. Pero yo digo que lo que estudio se queda en mi cabeza y eso me voy a llevar”, sostuvo Víctor al área de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca, quienes resaltaron el logro del mexicano en sus redes sociales.

“Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el COVID 19, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, añadió el anciano que anhela vivir más de 100 años para cumplir sus sueños.