Adulto mayor pide que lo contraten para reparar electrodomésticos

La difícil situación que viven muchas personas se ha visto agravada por la llegada de la pandemia. Sin embargo, el espíritu sobresaliente de muchos ha prevalecido y continúan luchando día a día para poder subsistir ante esta terrible situación que afecta a casi todo el mundo.

En redes sociales, se ha viralizado la actitud emprendedora de un adulto mayor, quien ideó una forma de generar ingresos en medio de la crisis económica que provocó la cuarentena decretada para frenar los contagios de COVID-19.

Se trata de José Romero Incio (75), quien pese a pertenecer a la población vulnerable de la COVID-19, se ha visto obligado a salir a las calles de Surco para ofrecer su trabajo de reparación y limpieza de artefactos.

Foto: Facebook.

En diálogo con Wapa.pe, don José contó que se dedica a este oficio desde que era un joven de 17 años de edad. Cuando llegó a Lima de su natal Chiclayo, se desempeñó arduamente en diferentes empresas prestando su servicio, sin embargo, debido a su edad y ahora a la pandemia que azota a nuestro país, se ha visto perjudicado por la falta de empleo.

Esta situación orilló a Romero Incio a salir a las calles con unos volantes para repartir entre los pobladores de su distrito que necesiten reparar algún electrodoméstico en casa.

"Me paro en las calles y entrego mis volantes a las personas que necesitan realmente mi trabajo. Se me ocurrió hacer esto para poder generar ingresos, porque la pandemia me ha perjudicado demasiado", señaló en diálogo con este medio.

Tomado de Fb: El señor José Romero hace reparaciones de todo tipo. Vive en la urbanización San Roque en Surco. Es un señor muy amable y está en el negocio por bastante tiempo. Lamentablemente con la pandemia el ingreso no es el mismo, pero la busca entregando sus volantes 👇 pic.twitter.com/gVP1nXUoJg — Cristina Andrade (@crisanris) September 21, 2020

Don José fue captado haciendo entrega de sus volantes y las fotografías han sido viralizadas en las redes sociales.

Foto: Facebook.

Si desea contratar los servicios técnicos de don José y ayudarlo a subsistir durante la pandemia, puede comunicarse al: 992525942 / 01 5577545. El carismático hombre se encuentra ubicado en Alfredo Icaza, Mz H Lote:27, San Roque, Surco, Lima.