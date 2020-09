Futbolista Alexi Gómez es denunciado por su expareja de agredirla y amenazarla de muerte

El futbolista de Alianza Lima, Alexi Gómez, fue denunciado por su expareja Andrea Barrantes de haberla agredido y amenazado de muerte.

La expareja del jugador, en un programa de espectáculos, mostró una serie de pruebas que la avalan, incluyendo una carta que supuestamente ha sido firmada por él.

Barrantes narró que conoció al futbolista en el 2019 y el primer mes de relación todo marchaba bien; sin embargo, todo cambió cuando ambos decidieron vivir juntos.

"Llegó casi a la medianoche tomadísimo. Me agarró mi celular, me empezó a doblar las manos, por eso los moretones, me agarró del cabello y me decía ‘¡yo soy loco!’ y me samaqueaba contra la cama", reveló.

Andrea también contó que luego de esto, Gómez habría firmado un documento donde se comprometía a cambiar de actitud para así continuar con su entonces pareja. Sin embargo, el 'compromiso' no se cumplió, ya que futbolista volvió a reincidir en la agresión. Por esta razón, ella decidió separarse de él.

Alexi Gómez negó acusaciones de su expareja ante nueva denuncia en el programa ‘Amor y Fuego’

Después que Rodrigo Gónzalez, conductor de ‘Amor y fuego’, anunciara que hay una nueva denuncia contra el futbolista, a través de sus redes sociales, Alexi Gómez emitió un comunicado.

“Debido a las últimas declaraciones propagadas por la Sra. Andrea Barrantes, debo ser categórico en afirmar que, jamás he tratado de comunicarme con dicha persona ni intentado amenazarla como ella refiere y que, mantiene un ánimo de seguir vinculándome en sus declaraciones. Sin embargo, niego rotundamente sus expresiones, el cual constituyen un grave delito de difamación contra mi derecho de imagen”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

“Es preciso manifestar que mantengo procesos y denuncia penales con dicha personas, una de ellas por la apropiación ilícita de mis pertenencias la misma que se encuentra en investigación... por lo que estos actos no hacen más que afirmar la intención peyorativa de sus actuaciones”, agregó.

“El presente comunicado a efectos que no se mal informe al público en general y que mantengo intactas mis intenciones de seguir dando todo mi esfuerzo profesional al club Alianza Lima, al cual actualmente me encuentro ligado”, finalizó.