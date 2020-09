Martin Vizcarra: Congreso rechaza vacancia presidencial

El Perú no solo pasa una crisis económica producto de la pandemia, también afronta una crisis política, tras la difusión de audios donde está implicado el presidente Martín Vizcarra sobre el caso de Ricardo Cisneros. Lo que llevó que el Congreso de la República debata y vote sobre una vacancia presidencial.

Con 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República rechazó la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra por incapacidad moral.

Luego de que el presidente Martín Vizcarra y su abogado, Roberto Pereira, acudieran al Parlamento para manifestar su defensa en el marco del debate de la vacancia presidencial aprobada en primera instancia, el Pleno del Congreso deliberó y votó por la moción.

Presidente Martín Vizcarra se presentó ante el Parlamento

Esta mañana, por unos minutos, el presidente Martín Vizcarra se presentó ante el Parlamento donde ofreció sus descargos en medio del inicio del proceso de vacancia presidencial.

En este descargo, el mandatario señaló que “lo único ilegal" ha sido comprobado hasta el momento es la grabación clandestina de los audios. Asimismo, pidió disculpas “porque todo lo acontecido en el marco de estos audios, partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno”.

Martín Vizcarra también mencionó que le habían aconsejado no presentarse al Parlamento, ya que se “podría avalar un procedimiento que no se acoge a Ley”.

“También me dijeron que no lo hiciera porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados y yo como presidente de la República no debería exponerme a ello. Yo no creo eso. Estoy convencido que es importante darle una señal a la población que nuestra democracia debe ser fuerte y que a pesar de las opiniones que tenemos y que pueden ser discrepantes, lo más importante es venir y dar la cara”, aseguró.

El presidente reconoció su voz en uno de los audios, pero “de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo ¿cuál es el delito?”.

Después de esto, el jefe de Estado se retiró del Pleno del Congreso de la República y viajar a la región La Libertad para continuar sus actividades oficiales.

Martín Vizcarra estaba convencido que el Congreso haría prevalecer los valores democráticos

El mandatario afirmó que estaba seguro que el Congreso haría prevalecer los valores democráticos y que no podían tener al país en incertidumbre.

“Por eso, ante la representación nacional, pido sinceras disculpas, porque todo lo acontecido en el marco de estos audios, partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno. Quedará investigar cuáles fueron las verdaderas motivaciones que tuvo la señora para realizar ello”, señaló.