Martín Vizcarra tras audios con 'Richard Swing': "No voy a renunciar, yo no me corro"

Los audios de Martín Vizcarra con 'Richard Swing' han puesto en el ojo de la tormenta a la política peruana. Mediante mensaje a la nación, el mandatario peruano se defendió ante el material mostrado por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón.

El presidente Martín Vizcarra no negó la existencia de los audios expuestos por Edgar Alarcón. El mandatario aseguró la existencia de la conversación privada con sus asesores, aunque manifestó que son reuniones que se dan en cualquier institución y que siempre reafirmó su compromiso con la verdad.

En ese sentido, aseguró que nunca intervino en los procesos administrativos de la contratación de Richard Cisneros.

Además, dejó en claro que no renunciará y que si quieren vacarlo estará ahí para dar la cara. "Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y con la conciencia tranquila (...) No voy a renunciar, yo no me corro", sostuvo la primera autoridad del país.

"Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan desestabilizar y manchar honras de personas, únicamente por intereses políticos y electorales", acotó.

"Desde el primer día fui consciente que este era un enorme desafío, y sabía que enfrentaría serios ataques, así ocurrió y sigue ocurriendo (...) Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras, hemos respondido claramente (...) Este compromiso es con cada uno de ustedes y con todo el Perú. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones", finalizó Martín Vizcarra.