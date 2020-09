Joven se resiste a intervención y se enfrenta a militares | VIDEO

La mujer insultó sin remordimientos a uno de los integrantes del Ejército del Perú, después que fuera intervenida junto a varias personas en presunto estado de ebriedad en el distrito de Santa Anita.

Como se puede observar en el video que llegó a través del número de alerta de WhatsApp del diario La República, la joven le levantó la voz sin dudar y empezó a lanzar palabras soeces contra los uniformados, quienes le solicitaban que se siente.

A pesar que ya se hallaba en la tolva del vehículo junto a las otras personas que fueron intervenidas, la mujer seguía parándose y hacía que demoren el traslado hacía la comisaría del lugar.

“No me toques, no me toques, ¿crees que yo no sé mis derechos? Los voy a grabar c***”, fue uno de los gritos de la ciudadana a los soldados.

Tras unos segundos, volvió a pararse del lugar que le habían asignado por lo que el personal del Ejército le pidió que no mueva de su sitio. No obstante, ella volvió a pronunciarse contra ellos.

“Me estoy subiendo el pantalón, que ch***. yo digo lo que me da la gana. No me toques m***, no me toques”, dijo la iracunda mujer, quien ni siquiera llevaba mascarilla, condición que aumentó el riesgo de contagio del nuevo coronavirus para ella y los detenidos.

De acuerdo a los vecinos del área, este incidente pasó en horas de la noche hace unos días en el mencionado distrito y la intervención estuvo a cargo de patrulladas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.