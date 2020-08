Ciro Maguiña sobre vacuna rusa: “Hay que ser cautos, por más que lo anuncie Putin”

Rusia sorprendió al mundo esta mañana al anunciar que registró la primera vacuna en el mundo contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, el médico peruano Ciro Maguiña le pidió mesura a la población peruana a fin de no bajar la guardia frente a los rebrotes de COVID-19 en el país.

El vicedecano del Colegio Médico del Perú considera que, pese a que la vacuna rusa sería una buena iniciativa en el mundo científico, detrás del anuncio habría también una intención política que no debe pasar desapercibida.

“Son buenos deseos, pero no es la realidad. La vacuna debe tener eficacia y segura demostrada por meses, pero todavía no lo tenemos. Hay que ser cautos con esto, por más que sea Putin o no Putin, creo que es importante para la ciencia, es una vacuna, pero creo que eso es simplemente un buen deseo de tipo político, obviamente detrás está todo ello”, sostuvo.

Por otro lado, el reconocido infectólogo descartó la posibilidad de que el país regrese a una cuarentena total, pues nunca se acató como es debida. Pero que ha dejado lecciones importantes a tomar en cuenta en un futuro cercano.

“En una guerra hay que tener lecciones aprendidas y no aprendidas. Ya las lecciones aprendidas la hemos vivido en esta semana de cuarentena ‘chicha’, que, por razones económicas, sociales, etcétera, hicieron que la gente salga de manera desordenada”, expresó.

Vacuna rusa

“Esta mañana, por primera vez en el mundo, se ha registrado una vacuna contra el nuevo coronavirus”, refirió el presidente ruso, Vladimir Putín, en medio de una videoconferencia con integrantes del gobierno que, además, fue transmitida por televisión.

El mandatario reveló que una de sus hijas se sometió a dicha vacuna y no presentó efectos secundarios más que una leve fiebre. "Se siente bien y tiene un alto número de anticuerpos”, añadió sin afirmar cuál de sus dos hijas (Mariya Putina o Katerina Tikhonova) recibió la vacuna.