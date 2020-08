OMS: "Efectos del coronavirus se sentirá por décadas en todo el mundo"

En su última reunión, el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reunió con la intención de analizar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus y los nuevos brotes de contagio que se están produciendo en varias partes del mundo.

Las conclusiones a las que han llegado no son especialmente optimistas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha asegurado que los efectos de la pandemia se dejarán notar durante mucho más tiempo. "La pandemia es una crisis de salud que se da una vez en un siglo, y cuyos efectos se sentirán en las próximas décadas", explicó Adhanom.

Asimismo, Adhanom también indicó que cada vez se conoce más sobre el virus, aunque todavía quedan dudas por resolver, y además gran parte de la población sigue en peligro de contagio y de muerte. "Los primeros resultados de los estudios de serología muestran una imagen consistente: la mayoría de las personas del mundo siguen siendo susceptibles a este virus, incluso en zonas donde se han producido brotes severos", señaló.

The International Health Regulations Emergency Committee on #COVID19 has reconvened today, 4th time since 1st meeting in January.



