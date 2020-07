Aldeas Infantiles SOS Perú: “El maltrato infantil se ha normalizado con la idea que los padres tienen derecho a disciplinar a sus hijos como ellos crean conveniente”

En el Perú, muchos niños son maltratados por sus padres, ya sean de manera física y/o psicológicamente. Pues muchas veces confunden la libertad para educar a sus hijos con el castigo, que en su mayoría se convierte en abuso.

Este tipo de maltrato no aparece en las estadísticas; sin embargo, eso no quiere decir que no exista.

Wapa.pe se comunicó con la especialista en protección infantil y participación de Aldeas Infantiles SOS Perú, Stephanie Orihuela, para hablar sobre el maltrato infantil y como este se ha normalizado en nuestra sociedad.

“Muchos padres y madres confunden el corregir. Lamentablemente, durante muchos años la disciplina ha estado vinculado al castigo, físico o emocional. Por eso, siempre hablamos de tener un equilibrio entre los límites y la negligencia, así disciplinar a las niñas y los niños, pero de una manera positiva”, comenta la especialista en protección infantil.

Orihuela afirma que en la actualidad hay “un gran porcentaje de niñas y niños que ha sufrido este tipo de maltrato, y suelen replicar estos patrones de comportamiento cuando son adultos”.

También señaló que “no se registran cifras exactas de maltrato infantil porque, lamentablemente, el abuso emocional no suele denunciarse", y por el contrario se ha normalizado "con la idea de que los padres y las madres tienen derecho a disciplinar a sus hijas e hijos de la manera que ellos crean conveniente. Pero sí debemos de tener claro que debería haber ‘tolerancia cero para cualquier tipo abuso’”.

“Nosotros como organización promovemos que no hay justificación para castigar a una niña o a un niño, más bien lo que hay que hacer es educar a los padres y las madres para que usen otro tipo de estrategia”, señala a Wapa.pe.

Crianza Positiva

La especialista recalcó que es muy importante considerar la disciplina positiva, también llamada ‘crianza positiva’, para la educación de los niños. Pues esta contempla el respeto mutuo, el cariño y la comprensión, que favorece el desarrollo emocional de los menores, y refuerza los vínculos afectivos entre padres e hijos.

“Con este tipo de crianza se busca que los padres y las madres puedan desarrollar estrategias para corregir a los niños, sin traspasar el límite hacia el castigo. La idea que promovemos es que esto pueda ser de una manera positiva y que las conductas inadecuadas de las niñas y los niños, sean más bien oportunidades de moldear habilidades para la vida”, explicó Stephanie Orihuela a Wapa.pe.

Por ello, recomendó usar las 5 R’s de la crianza positiva:

1. Recogerse: Busca un lugar adecuado para conversar.

2. Reconocer: Nombra lo que ha sucedido.

3. Reconciliarse: Cuida el vínculo con tu hija o hijo.

4. Resolver: Busquen juntos una solución.

5. Reparar: Busca que asuma su responsabilidad y repare el daño.

Aldeas Infantiles lanza campaña #NADANOSDETIENE

Según comunica la institución, la coyuntura ha hecho que muchos de sus donantes, tanto individuales como empresas, no puedan continuar poyándolos con sus aportes, reduciendo en un 32% sus ingresos. Por ello, se vieron en la necesidad de presentar la campaña #NadaNosDetiene.

Con esta campaña desean recaudar fondos para seguir ayudando en alimentación, salud, educación y soporte socio familiar a más de 10,000 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

Orihuela mencionó que pueden realizar sus donaciones desde la página web Nadanosdetiene.org.

Asimismo, pueden participar en el Aldeas Online Fest que se realizará este 18 y 19 de julio de manera digital con más de 40 artistas y bandas musicales. Las entradas se adquieren por Joinnus.

Otra forma de colaborar es sumándose a programas como el de Amigo Aldeas Infantiles SOS Perú con un aporte mensual voluntario o al de Padrino Aldeas Infantiles SOS Perú con un aporte de 60 soles mensuales.

Además, también se encuentran habilitadas las donaciones voluntarias mediante transferencias a las cuentas de Aldeas Infantiles SOS Perú de los bancos BCP, BBVA e Interbank, así como las apps Yape, Rappi y Glovo.