Sujeto que intentó asesinar a una niña por una tablet sube videos a Tik Tok desde prisión

Sin ningún remordimiento y haciendo mofa de su actitud delincuencial, un joven que hace un año protagonizó un intento de homicidio en contra de una pequeña de 7 años sólo para robarle una tablet, fue captado realizando vídeos para Tiktok desde su celda.

En el 2019, Iván Cáceres allanó una vivienda para robar. El delincuente a una menor de 7 años y le propinó 11 puñaladas para quitarle el tablet que tenía entre sus manos.

Por suerte, la familia escuchó los gritos de la niña que se encontraba en su habitación y pudieron llevarla a un centro de emergencia, donde lograron salvar su vida luego de una semana internada en cuidados intensivos.

“Estábamos durmiendo, escuché un grito espantoso de mi hija y cuando la fuimos a ver estaba bañada en sangre. Fue un sólo grito y no me lo puedo sacar de la cabeza. Si ella no gritaba la encontraba muerta en su cama“, declaró la madre de la menor a TN.

Delincuente crea vídeos desde la cárcel

Pero hoy en día Cáceres, que fue condenado a 20 de prisión por casi quitarle la vida a una niña, no muestra arrepentimiento por su crimen que casi le cuesta la vida a la niña.

El delincuente se convirtió en tiktoker, subiendo vídeos bailando y realizando retos virales en la popular red social.

Cabe señalar que, el inculpado, que está en prisión preventiva, accedió a un teléfono celular gracias al dictamen de la justicia de Argentina que permitió el ingreso de los dispositivos por el confinamiento ocasionado por el coronavirus.