Trujillo: Niño huérfano se quiebra en llanto al recibir donación de víveres y frazada | VÍDEO

Un loable gesto quedó inmortalizado en redes sociales, donde se viralizó rápidamente gracias a la emotividad de sus imágenes. En ellas se puede apreciar como una reportera le hace una gran donación a un niño que trabaja en plena pandemia.

El pequeño, pese a la cuarentena impuesta por el coronavirus, sale de su hogar a vender pancitos debido a la crisis que vive el país. Sus acciones quedaron registradas en vídeo mientras la periodista relata su día a día.

“Jean Carlos es un niño huérfano, sale a vender pancito y cuando no lo termina de vender, no le pagan nada, no tiene ningún abrigo para cubrirse de este frío”, indicó.

“No tiene una TV ni un celular donde hacer sus tareas, así que toda ayuda será bienvenida por favor. La talla de su ropa es: Polo talla 14, pantalón talla 14 y zapatillas talla 36”, prosiguió la reportera en busca de conseguir donaciones para ayudar al pequeño.

Fue así como se le pudo entregar una frazada y víveres. En el vídeo, la reportera explica que inicialmente iban a ayudar a una olla común, pero al ver la precariedad en la que vivía el niño y su esfuerzo por salir adelante, trataron de abogar por él.

“Él vive en el barrio 3C del Alto Trujillo y ya forma parte de las estrellitas de Cadena Peruana, cualquier donación que quieran hacerle llegar, comuníquese al 949749065. Ojo: El niño si vive con su mamá, es huérfano de padre y viven en casa de un familiar”, finalizó la reportera.