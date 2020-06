Huancavelica: secuestran a 8 ingenieros que arreglaban antenas por temor que trasmitan COVID-19

Atemorizados por el coronavirus, comuneros de los distritos de Paucará y Yauli, en Huancavelica, secuestraron a ocho personas, entre técnicos e ingenieros de la empresa Gilat Perú, que pretendían dar mantenimiento a antenas repetidoras. Los pobladores argumentan que estas originan la COVID-19.

Tal es el temor que ya han quemado una de las antenas en el sector Huacha, a 10 minutos de Pucará. Ante ello, el presidente de la comunidad de Chopcca, Lorenzo Escobar, indicó que liberarán a los ingenieros si aceptan retirar las antenas ubicadas en la zona.

“Estaban haciendo mantenimiento a la antena de internet, entonces escuchamos por una red social que van a instalar una antena 5G. Eso no lo vamos a permitir, discrepamos”, expresó Escobar.

Por su parte, el comunero Felipe Laime explicó que sus vecinos acordaron no contar con el servicio de internet, no usar celulares ni canales de televisión en forma de protesta. Además esperan que se firme un acta que haga constar que no se instalará tecnología 5G en la región.

Ingenieros secuestrados

Arieh Rohrstoc, vocero de Gilat Perú, comunicó que se encuentran intranquilos por la salud de sus trabajadores, quienes solo trataban de solucionar problemas de conexión en la zona. Alertó que no tienen comunicación con ninguno de ellos desde la mañana del jueves.

“Hay dos grupos de técnicos. El primero salió ayer para arreglar unas observaciones menores que teníamos en ese nodo, con carácter de obras civiles. Cabe mencionar que los nodos dan comunicación comisarías, instituciones de salud y a los colegios de la región. Hay 12 instituciones que están incomunicadas porque se ha quemado totalmente el nodo. Los pobladores no los dejaron entrar porque aludían que el 5G transmite el COVID-19. Cuando trataron de recoger sus cosas y salir de la localidad fueron retenidos y desde ahí no tenemos comunicación con ellos”, informó Rohrstoc en Canal N.

El vocero de la empresa de telecomunicaciones indicó que la población de dicha zona tiene miedo de las antenas 5G transmitan la enfermedad respiratoria.

“La instalación nuestra no es de 5G, ni siquiera de telefonía celular, es de tecnología inalámbrica. El virus no puede transmitir sobre ondas electromagnéticas, pero la población ha sido mal informada por otras comunicaciones", finalizó.