Mujer esconde cadáver de su abuela en un congelador por 15 años para cobrar Seguro Social

Una historia de película de terror se registró el pasado miércoles. Una mujer mantuvo por varios años el cadáver de su abuela dentro de un congelador, con la intención de beneficiarse y cobrar el seguro social de la occisa.

Cynthia Black, de 61 años, autora del espeluznante hecho fue capturada por los agentes policiales de Pensilvania en Estados Unidos, dónde brindó detalles del suceso.

Según el testimonio de la nieta, en el año 2004 fue a visitar a su abuela, Glenora Reckord Delahay, de 97 años de edad, quien vivía en otra zona de Pensilvania, al llegar a su residencia la halló sin vida.

Tras pensar por unas horas, decidió conservar el cuerpo para así poder seguir cobrando su pensión ya que ella y su familia estaban pasando por un mal momento económico.

Investigators say they believe the victim may be Glenora Delahay, the grandmother of Carolyn Black, who is the former homeowner of the residence. However, York County’s coroner, Pam Gay says DNA analysis results will ultimately determine that. @fox43 https://t.co/2BUdUimkT5 pic.twitter.com/Uh4CH8yYeZ