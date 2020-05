Hijos hallan sin vida a su padre en la morgue tras dar negativo a la COVID-19

Batazar Álvarez Navarro, de 52 años, acudió al Hospital Cayetano Heredia el pasado sábado (23) con la finalidad de que le realicen un examen para descartar el nuevo coronavirus. Él fue acompañado por sus hijos, quienes indicaron que su progenitor tenía todos los síntomas de esta enfermedad.

De acuerdo con los familiares, el fallecido hombre logró que en el nosocomio le hagan el examen en el que dio negativo para la COVID-19; no obstante, uno de sus hijos argumenta que al momento de retornar al centro de salud no hallaban a su progenitor, pues esperaba encontrarlo en el área de emergencias donde estuvo internado desde el día lunes (25).

Al no encontrar respuesta alguna, buscó con celeridad el paradero de su papá, pero al preguntar a los doctores sobre la ubicación de su progenitor, comprendió que algo no estaba bien.

“El lunes a las 3pm me acerco a vigilancia y nadie me dice nada (…) He tenido que forzar la puerta, hemos entrado (al mortuorio) y he tenido que buscar los cuerpos que no tenían nombre, bolsa por bolsa”, explicó el deudo.

Después de hurgar por varias horas, los hijos logran identificar el cadáver de su padre. Ellos piden explicaciones a los especialistas y responsables del hospital, ya que su progenitor había dado negativo en el examen del coronavirus que le practicaron días antes.