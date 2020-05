Lindos cuentos infantiles para leer en familia por el Día de la madre

Las madres no solo son las protagonistas en el hogar sino también de muchos cuentos. A lo largo de la historia hemos podido conocer a muchas madres que se han convertido en personajes admirables. Por ello, hoy existen lindos cuentos que resaltan el valor de una mamá para sus hijos.

Muchos de estos cuentos son especiales para los niños. Gracias a su fácil lectura, comprensión, gráficos y enseñanzas los cuentos pueden leerse tranquilamente para compartir un hermoso momento. En el Día de la madre leer un libro junto a tu pequeño puede ser la mejor opción.

Cuentos clásicos para niños

El famoso "patito feo" que abandona a su familia porque no se sentía el más agraciado, pero cuando creció se dio cuenta que no era así. Todo lo contrario. Un lindo libro para entender que la belleza no se mide por cómo lucimos sino por lo que tenemos dentro de nosotros mismos.

La mamá cabra y los siete cabrillos enseña el valor fundamental de la obediencia a la madre. Esta linda historia ayuda a comprender mejor que mamá siempre dice las cosas para cuidarnos. También da una buena lección de diferentes valores como la responsabilidad ¡Lindo cuento para compartir!

El castigo más tonto explica el papel fundamental de una madre y como este debe ser valorado. Los niños entenderán mucho más rápido con este ejemplo.

Importancia de los cuentos en los niños

Los cuentos tienen hermosas historias y cada una de ellas guarda un mensaje especial. Los libros que son hechos especialmente para niños tienen imágenes, frases y ejemplos que ayudan a su comprensión. De esta manera, los cuentos ayudan a mejorar el nivel intelectual del niño y a comprender las cosas con mayor rapidez.

La memoria también juega un papel muy importante aquí, puesto que, la lectura refuerza mucho el cerebro del menor. También pueden aprender así más palabras nuevas ¡enriquece su léxico!