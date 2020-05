Día de la Madre: Cinco canciones nostálgicas que debes dedicarle en su día [VÍDEO]

Tal como mencionó el presidente Martín Vizcarra este 10 de mayo, todos los peruanos celebrarán un Día de la Madre diferente, pues el aislamiento y distanciamiento social necesario para frenar los avances del nuevo coronavirus ha hecho que muchas personas se mantengan alejados del ser más querido de la familia: la madre.

Ya sea que la tengas presente en casa, lejos de ti porque está en otra ciudad o quizás físicamente ya no esté contigo, Wapa.pe ha realizado una lista de canciones que puedes dedicarle a ese maravilloso ser que merece ser homenajeado.

Canciones para dedicar a mamá

1. Madrecita Querida - Vicente Fernández

Vicente Fernández dedica este tema a todas las personas que regresan a buscar el amor de mamá luego de haberse alejado por un tiempo.

“Vuelvo a ti madrecita,/ a llorar en tus brazos,/ y a curar si es posible,/ mi alma ya echa pedazos”.

2. Si pudiera madre - Magaly Ríos

Bajo la voz de Magaly Ríos, cantante de música criolla y valses, este tema evoca la nostalgia de una hija que siente la necesidad de volver a tener en su vida a esa madre que partió al cielo. Una bella canción para dedicar a nuestro ángel.

"Si pudiera hacer que el tiempo vuelva, hacer que nuevamente yo disfrute tus caricias y tu amor".

3. Amor Eterno - Juan Gabriel

Un clásico que nunca pasará de moda y perfecta para dedicar a mamá es Amor Eterno de Juan Gabriel. El artista compuso esta canción tras la muerte de su madre en 1974.

“Oscura soledad estoy viviendo yo/ La misma soledad de tu sepulcro, mamá/ Y es que tú eres, es que tú eres el amor de cual yo tengo/ El más triste recuerdo de Acapulco.

4. Cabellitos de mi madre - Carmencita Lara

La gran Carmencita Lara, nos cuenta la nostalgia que siente un hijo al tener lejos a su progenitora, a quién espera con muchas ansias volver a verla.

“Cabellos blancos los de mi madre/ Y los de plata sagrado son/ Sus tersas mano me acariciaban/ Aquella tarde que me aleje/ Sus ojos tristes hay me miraban cuando partía del dulce hogar”.

5. Una carta al cielo - Lucha Reyes

“La morena de oro del Perú” interpreta esta canción en 1971 y nos cuenta la historia de un niño que roba un ovillo de hilo para enviar su carta al cielo a través de su cometa para que llegue a su madre fallecida.

“El niño le responde, es cierto mi sargento/ Robé un ovillo de hilo, para así hacer llegar,/ A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo/ Allá donde se ha ido, mi adorada mamá".