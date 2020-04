Cómo obtener la reacción “Me Importa” para Facebook y Messenger [FOTO]

El pasado 20 de abril, Mark Zuckerberg, creador de la plataforma virtual de Facebook, indicó que la nueva reacción “me importa”, tanto para Facebook como para Messenger, irá llegando de forma paulatina a toda América Latina. En Facebook se han visto muchas cadenas de mensajes o comentarios donde te indican cómo obtener esta nueva reacción, pero Wapa.pe te cuenta la verdad sobre esta implementación que llega en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Antes, debes saber que no existe ningún APK para obtener esta nueva reacción y que todos los mensajes de cadenas que has visto en Facebook son FALSOS.

Para que la reacción te aparezca, deberás ACTUALIZAR LA ÚLTIMA VERSIÓN de la red social sea en Android o IOS, luego esperar a que el “Me Importa” llegue a tu país, pues será habilitada de forma paulatina en diferentes regiones a nivel mundial. Por ahora, algunos países ya cuentan con el famoso “Care” (en inglés).

“Estamos lanzando la reacción “Me Importa” en Facebook y Messenger como forma de apoyo para las personas durante este tiempo que no tiene precedentes. Esperemos que esta reacción ofrezca diversas formas a las personas de mostrar su apoyo durante la crisis por Coronavirus”, explicó Alexandru Voica, gerente de comunicaciones de Facebook.

