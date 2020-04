Kim Jong-Un murió a los 36 años tras cirugía cardíaca revela portal TMZ

Kim Jong-Un dictador de Corea del Norte falleció tras someterse a una cirugía cardíaca fallida, según informó el medio estadounidense TMZ hoy sábado 25 de mayo. En China y Japón los medios locales también revelaron su terrible condición que llevó al fin de su vida.

El famoso portal reconocido por ser el primero en informar sobre fallecimientos de grandes figuras mundiales, como es el caso de Michael Jackson y Kobe Bryant, realizó un extenso reporte en base a lo recopilado de medios chinos y japoneses sobre la delicada situación en la que estaba Kim Jong-Un.

De acuerdo a esta publicación, los medios chinos señalan que el líder norcoreano falleció, mientras los japoneses sostuvieron que se encuentra en estado vegetal tras un problema en el procedimiento quirúrigico.

En medio de informes, China ha enviado un equipo médico a sus vecinos comunistas esta semana para verificar y asesorar a Kim, subdirectora de un canal de noticias respaldado por Hong Kong, quien aparentemente es la sobrina de un ministro de Relaciones Exteriores de China, divulgó la noticia ella misma. .. "él está muerto"; sin embargo, TMZ no lo pudo constatar.

Según lo revelado, la mujer publicó el informe en una aplicación de redes sociales llamada Weibo para que lo leyeran sus casi 15 millones de seguidores, citando una "fuente muy sólida" sobre el reclamo que Kim había perecido.

El citado medio informó, citando a un experto médico chino al tanto de la situación, que Kim se había agarrado el pecho a principios de abril y se había caído mientras visitaba el campo.

#WATCH: ⁦Pres. Trump on Kim Jong Un:⁩ “I wish him very, ya know, good luck…They came out with very serious medical reports; nobody’s confirmed that…When CNN comes out with a report, I don't put much credence in it." pic.twitter.com/sQsORCZ67N