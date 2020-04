Padre que perdió a bebé: "Era mi guerrera y quiero que los demás sepan que esto es algo serio"

El coronavirus continúa cobrando víctimas en el mundo y las historias se viralizan a través de las redes sociales. Esta vez, un padre que perdió a su bebé de tan solo cinco meses a raíz de la enfermedad, decidió dar un sentido mensaje a las personas, con la intención que tomen conciencia ante la crisis que se vive en el mundo.

La recién nacida no logró soportar las complicaciones de la enfermedad que invadió su organismo y terminó falleciendo cuando estaba internada en un hospital de Estados Unidos, provocando un intenso dolor en sus progenitores y el personal médico que hizo todo lo posible por salvarla.

"Era una luz en nuestra vida", comentó la mamá de la menor que murió después de tres semanas de estar internada en el hospital. Según la mujer, su hija tuvo un propósito muy grande en la vida, ya que es símbolo de lucha y la imagen para combatir la enfermedad que azota al mundo.

Familia da negativo a prueba de coronavirus en USA

"Yo trabajo en la escuela con niños, uno no sabe cómo esto pasó", sentenció la mamá. Según reveló, su hija tuvo problemas en el corazón al nacer. El 21 de marzo cuando fue ingresada, sería sometida a una operación, pero la enfermedad terminó con su vida.

"Ella era mi ángel, era mi princesa, era mi guerrera, ella lo era todo, y quiero que los demás sepan que esto es algo muy serio", comentó el padre para Telemundo en medio de la tristeza que lo embarga tras despedirse de su bebé.

Your browser does not support iframes.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.