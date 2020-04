¿Qué pasa si un familiar muere por COVID-19?

En una entrevista con Reporte Semanal, el ministro de Salud, Víctor Zamora, resaltó que se está realizando todo tipo de esfuerzos para contener la ola de contagiados de COVID-19 en el Perú antes que el sistema de salud colapse, para no tener que vivir el escalofriante panorama de nuestros países hermanos.

“No vamos a vivir situaciones donde el fallecido o la fallecida sea tratado de manera indigna y sin respeto. Esas imágenes -sobre la cantidad de muertos que yacen en las calles de Ecuador- no la vamos a ver en el Perú, o no las queremos ver. Por ello, hacemos todo el esfuerzo”, comentó.

Seguidamente, Zamora explicó cual es el protocolo que se debe seguir para enterrar a un familiar que fallece por el nuevo coronavirus. “Nosotros hemos trabajado con un equipo especial para tratar de manera humana a nuestros fallecidos. Y este tiene 4 elementos. Primero el protocolo, que establece claramente que hay que hacer. Estamos capacitando a nuestro personal en todo el país para que no haya dudas en el accionar”.

“Luego, en segundo lugar, estamos invitando a los líderes religiosos del país para que acompañen a nuestros compatriotas en este momento especial. Así como no nos podemos besar, no nos podemos abrazar, tampoco no podemos despedir como despedíamos a nuestros seres queridos antes. Tiene que ser una despedida distante”, agregó.

“También vamos a movilizar a un grupo de profesionales de la salud mental para acompañar el duelo. Y en cuarto lugar, estamos tratando de que haya un acompañamiento legal, para que todos los temas que tengan relación con el fallecimiento puedan ser tratados de manera adecuada”, puntualizó.

Por último, el titular del Ministerio de Salud exhortó a los alcaldes de cada distrito y a las beneficencias correspondientes a asignar un espacio en sus cementerios para sepultar los cadáveres que deje el COVID-19 de manera digna.

“El cadáver no va a contagiar a nadie ni va a generar algún problema sanitario. Así que la población puede estar tranquila”, finalizó.