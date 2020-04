Enfermera muestra la dura realidad de muchas mujeres que luchan ante Covid-19.

La salud pública peruana atraviesa su punto más álgido. Existe un miedo latente al pensar que nuestro sistema sanitario puede colapsar en cualquier momento, sin embargo, testimonios como el de María Elena Cruzado, profesional de salud del Hospital Militar, conmueven y demuestran todo el esfuerzo que se hace dentro de cada nosocomio, aunque las condiciones no sean las adecuadas.

María Elena compartió una foto suya en Facebook con su habitual “armadura de batalla” y la acompañó con una descripción la realidad que atraviesan los hospitales peruanos ante el gran brote de coronavirus.

“Tras esta mirada hay miedo, te soy sincera. Cada día que pasa los casos aumentan y el material de protección es escaso”, reza el texto del post.

“Esta mirada ha visto la tristeza, la impotencia pero también el esfuerzo, la solidaridad y la unión que hace la fuerza y la fe. Todos somos un equipo y todos tenemos que poner nuestro granito de arena”, continúa.

Aunque se auguren tiempos difíciles, para los profesionales de la salud siempre habrá un nuevo día por salvar, ya que ellos son la primera ola de defensa que tiene nuestro país ante el Covid-19 y demás males que aquejan a los peruanos.

“En esta mirada también esta el convencimiento de que saldremos de esta y ya no seremos los mismos, seremos mejores personas porque el encierro también te enseña a valorar. Puedes tener mucho dinero pero sin salud no eres nada. El Covid-19 no discrimina así que un día más es un día menos”, concluye el emotivo post.