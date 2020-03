Militar que golpeó a joven que no acató toque de queda fue separado del servicio

El pasado sábado un video se hizo viral en redes sociales. El Militar Christian Cueva Calle dio tres cachetadas a un joven que no cumplió con el toque de queda. Las imágenes fueron aplaudidas por algunos usuarios y rechazadas por otros.

Al ver el video, las Fuerzas Armadas decidieron rechazar la acción del agente militar y con un comunicado revelaron la separación de Christian Cueva.

"Las Fuerzas Armadas del Perú rechazan enfáticamente hechos de esta naturaleza que no se condicen con entrenamiento, esfuerzo y compromiso del personal militar en el cumplimiento de sus funciones".

“Luego de tomar conocimiento de este hecho, el Comando Institucional procedió a separarlo del servicio y dispuso las medidas administrativas y legales que correspondan para este tipo de actos que no forman parte del protocolo de intervención de las Fuerzas Armadas”.

Echa un vistazo al comunicado:

¿Por qué las personas siguen saliendo a pesar del toque de queda?

El Presidente de la República Martín Vizcarra declaró el toque de queda o aislamiento obligatorio desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Una medida de precaución para que la pandemia del coronavirus pueda ser detenida.

Lamentablemente muchas personas no acatan las normas del Presidente de la República y siguen saliendo a las calles a pesar de las ordenanzas. Quizá piensen que esto es un juego y no toman conciencia de todo lo que está ocurriendo no solo en el Perú sino en el mundo.