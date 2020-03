Ecuador: hermano de Kina Malpartida sale a surfear en cuarentena por covid-19

¡A hacer caso a las autoridades! Álvaro Malpartida, hermano de Kina Malpartida fue detenido en Ecuador después de haber sido encontrado surfeando en periodo de cuarentena por coronavirus. La policía de la localidad lo detuvo en el acto.

Tras esta vergonzosa situación, Malpartida y otros compañeros surfistas realizaron un video aconsejando a las personas a que no salgan de sus casas:

“Estamos aquí en Montañita. Ya no se metan más al mar. Yo personalmente nunca más lo voy a hacer”, mencionó Álvaro. Al parecer los efectivos policiales lo obligaron a grabar ese video para que aprenda la lección.

Las imágenes se hicieron virales en Ecuador y generaron la indignación de muchas personas:

“Ver ese video de los tablistas en Montañita me indigna mucho. Quiero estar con mi madre y no puedo. Estoy siendo fuerte, pero me molesta que un grupo de desadaptados sigan sus vidas como si nada, sin empatía y sin importar a quién contagian”, mencionó una usuaria en redes sociales.

Lucho Cáceres sale a correr en periodo de cuarentena

El actor peruano Lucho Cáceres fue captado por las cámaras de Magaly Medina corriendo cerca de una playa en Asia en tiempo de cuarentena. Al parecer el artista no acató las normas que estableció el Presidente de la República Martín Vizcarra.

Cuando Cáceres vio que el periodista se le estaba acercando se escudó diciendo que ATV no tiene credibilidad.