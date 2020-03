Influencer Ariana Bolo Arce se quedó en México y no puede regresar en vuelo humanitario

La reconocida influencer Ariana Bolo Arce narró el complicado momento que está pasando en el país de México, después de haberse quedado varada por el cierre de fronteras que estableció el Presidente Martín Vizcarra por la pandemia del coronavirus.

Cabe mencionar que la joven está nacionalizada peruana, las autoridades del Perú le dijeron que no puede tomar el vuelo humanitario porque no nació en tierras peruanas.

Bolo Arce resalta que con su mamá, abuela y hermano están muy preocupados por el futuro que podrían tener.

La youtuber mencionó que cuando se enteró de los vuelos humanitarios fue hasta el consulado de Perú en el país Azteca, pero aquí le dijeron que el beneficio no era para ella, porque nació en Ecuador, así tenga la nacionalidad peruana.

“Hay peruanos que no tiene para pagarse el hospedaje ni para la comida. Me dijeron que no soy nacida en Perú y por eso no puedo abordar ese avión. Mi mamá vive en Perú hace 40 años, pero no nos consideran una peruana más por no haber nacido ahí”, mencionó Ariana en uno de sus videos en su canal de Youtube.

El video tiene más de 200 mil reproducciones, pero espera llegar al país la primera semana de abril.

Echa un vistazo al video compartido por la joven: