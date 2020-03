Sedapal recibe ola de reclamos por intempestivo corte de agua en varios distritos

Una gran ola de críticas y reclamos recibe Sedapal por generar un intempestivo corte de agua en varias zonas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador en plena cuarentena social, pese a que un día antes emitió un comunicado para garantizarle a la población que el servicio iba a funcionar con normalidad.

“No se realizará ningún tipo de corte de servicio de agua potable, ni por trabajos de mantenimiento programado ni por falta de pago”, reza incluso en una carta de Sedapal emitida el día de hoy.

“Los cortes ocurridos en estos días, fueron el resultado de incidencias operativas generadas de manera fortuita. La empresa garantiza el abastecimiento del agua potable en los horarios establecidos”, se aprecia en otro extracto de la misiva.

Sin embargo, la falta de agua se hizo presente desde tempranas horas de la mañana en varios sectores de los mencionados distritos. Lo que generó el descontento de cientos de personas, que por la coyuntura actual solo pueden realizar su reclamo a través de Facebook y Twitter.

Entre las quejas en el buzón de comentarios, se puede encontrar una seguidilla de mensajes que afirman que “lo peor es que llamas a Sedapal con el número de suministro y te dicen que no hay problema alguno, pese a que no tengo agua desde ayer. Luego de 7 minutos en línea de espera, perdí la cuenta de cuanto más duré hasta colgar el celular sin que me respondan”.