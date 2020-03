PNP ingresa a call center y "libera" a jóvenes obligados a trabajar

Al segundo día de declarado Perú en estado de emergencia, y al promediar el medio día, la Policía Nacional del Perú ingresó a las instalaciones de los call centers Konecta y Atento para retirar a todos sus trabajadores del edificio y exhortarle que regresen a sus hogares.

Según lo dicho en un medio televisivo, y por los mismos trabajadores en redes sociales, la PNP intervino para salvaguardar la salud de un promedio 1000 peruanos, que se encontraban en condiciones poco saludables en las actuales circunstancias.

Konecta y Atento no respetaban el distanciamiento social, puesto que, según informan, por piso había cerca de 100 personas acomodados en cubículos uno junto del otro.

Más de 200 muchachos expuestos a infectarse, el Call center Konecta los obligaba a trabajar. Imaginen la situación de estos muchachos preocupados por perder el trabajo... Y en colmo encargados aseguran que cumplen con la norma!!!!!!! Vía @noticias_tvperu pic.twitter.com/x2Z7dPQ93T — Vanessa López (@vanessa_lopez09) March 17, 2020

Las mencionadas empresas chilenas no acataron el Decreto Supremo, anunciado la noche del domingo por Martín Vizcarra, presidente del Perú, al aprovechar el vacío que existe en la categoría de define que centro de atención telefónica puede laborar. Solo están en la facultad de hacerlo quienes brindan atención al cliente en clínicas, farmacias, bancos, supermercados.

Empresas como Atento y Konecta queriendo sacar la vuelta a la ley y confinando a cientos de trabajadores en instalaciones sin las minimas medidas! @GlademirAnaya @Minsa_Peru @MTPE_Peru @exitosape @atv_noticias @Cuarto_Poder pic.twitter.com/CP5ISd7UV3 — VICTOR SAUD MOLINA (@VICTORSAVD) March 17, 2020

En Chiclayo

El call center Konecta, que operaba en su local de la Av. Sáenz Peña, lo hacia sin ninguna medida de seguridad, ni jabón, ni alcohol en gel. El mismo alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco llegó hasta el lugar y le recriminó duramente al encargado.

"Eres un payaso, no sabes lo que estás haciendo con la gente. Estas haciendo correr grave riesgo a todos. Vas a ser sancionado. Tú y los dueños”, dijo Gasco gritando.

Respuesta de Konecta Perú

Tras el accionar del alcalde de Chiclayo, el call center Konecta emitió un mensaje a la opinión pública justificando su lamentable proceder con sus trabajadores.

No aprenden

Más usuarios en redes sociales denuncian que las empresas Impulsa A365 y Dynamical continúan con sus labores con normalidad.

Según se puede leer en los tuits, el call center Dynamicall, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, brindó a sus trabajadores una “carta no legalizada” para que no sean detenidos por las PNP o Fuerzas Armadas, el cual no sirve de nada. Ocasionando que los colaboradores sean devueltos a casa, pero quedando en falta para la empresa.