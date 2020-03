Novia queda varada en Cusco y se perderá su boda por culpa del Covid-19

Tras declarar al Perú en estado de emergencia, cientos de turistas nacionales y extranjeros, quienes contrataron paquetes turísticos antes de la llegada del coronavirus en Perú y arribaron al Cusco, se encuentran varados en la Ciudad Imperial.

Entre ellos se encuentra la turista brasileña Marliz Dos Santos, que llegó al ombligo del mundo con la finalidad de realizarse una sesión de fotos para su boda, sin saber que no iba a regresar, por casi dos semanas, a su patria, exactamente a Mato Grosso (Brasil).

“Yo me tengo que casar, Dios mío, que alguien me ayude, yo no sabía que esto iba a pasar, yo no sabía que iban a cerrar las fronteras, en un día nadie puede modificar todos sus vuelos, debieron dar por lo menos una semana para poder irnos, aunque sea en bus”, señaló.

Esté probablemente no es el único caso de alguien perjudicado por el Covid-19, pues diariamente el Aeropuerto Alejando Velasco Astete de Cusco recibe un promedio de 60 vuelos de entrada y salida. El horario de atención es hasta las 22:00 horas, tiempo que sería extendido este lunes hasta la media noche, a fin de lograr el mayor número de despegues fuera de Cusco.

Más varados

Otro de los casos es el de Ana Vega. Ella es turista nacional y llego a Cusco por un par de días a conocer Machu Picchu con sus primos, sin embargo, su pasaje de retorno justamente era para el martes 17 de marzo, fecha en que ningún vuelo saldrá de ningún aeropuerto a nivel nacional.

“Estoy desesperada, yo tengo hijos chiquitos y los dejé encargados porque sólo vine por dos días, mi ilusión era conocer Machu Picchu y ahora no tengo cómo volver, encima nos echaron del hotel porque dice van a fumigar, no tengo donde comer, no tengo donde dormir y mis hijos están abandonados en Lima”, comentó consternada.