Carlos Alcántara sobre última cifra de Abuso Sexual: "Estoy esperando el mensaje a la nación"

Hace unos días, el Ministerio de Salud dio a conocer una cifra suficientemente vergonzosa para nuestro país, sobre los abusos sexuales a niñas y mujeres. En el día Internacional de la Mujer, el actor cómico Carlos Alcántara se pronunció en Instagram sobre este tema, invocando al presidente Martín Vizcarra a tomar mayor importancia a este tema.

“Según cifras del propio Ministerio Público, cada hora se registran 3 denuncias por violación sexual. Es decir, 72 mujeres son violadas al día en el Perú, lo que al año deja la desgarradora cifra de más de 25 mil mujeres violadas, de las cuales casi el 85% son menores de edad”, se lee en una imagen subida a Instagram por Alcántara.

Casos como el de la niña Camila han salido a relucir en las últimas semanas dejando indignación en toda la población. Las mujeres y las niñas no están seguras ni siquiera en su propio hogar; por ello, el actor escribió en su red social: “Esperando el mensaje a la nación”. Haciendo alusión a que el presidente debe pronunciarse sobre este tema.

Hasta el momento, el presidente Martín Vizcarra no se ha pronunciado sobre estos temas, por lo que muchos son los comentarios de las mujeres que dicen no sentirse respaldadas por el gobierno frente a esta problemática.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos, a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria estos casos, de manera gratuita.

Vídeo recomendado

Cabe recordar que, El CEM registró 9, 815 casos de violencia sexual entre el 2017 y 2018, entre las víctimas el 80% son mujeres, incluso hay menores de dos años. Actualmente, la cifra ha ido en aumento.