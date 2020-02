Estudiantes de colegio católico protestan por despido de sus profesores homosexuales

Centenares de alumnos de la escuela Kennedy Catholic Highschool, de Washington (Estados Unidos) se reunieron esta semana para protestar contra la Dirección de su centro de estudios por haber despedido a dos de sus queridos profesores. El motivo de la salida de los docentes sería por haber hecho público la formalización de su relación homosexual con sus respectivas parejas.

En primera instancia, la Dirección del centro educativo había manifestado que los docentes Paul Danford y Michelle Beattie, profesores de inglés y football respectivamente, habían renunciado a su permanencia en la institución. Sin embargo, padres de familia y alumnos sospecharon que habían sido despedidos por haber anunciado que se iban a casar con sus respectivas parejas del mismo sexo.

La sospecha de los alumnos y los padres de familia fue confirmada por el novio de Paul Danford, quien aseguró que su prometido, así como la maestra Michelle Beatie, no habían renunciado voluntariamente, sino que la dirección de la escuela los forzó a dejar sus puestos de trabajo y a guardar silencio debido a su condición sexual que eran contrarias a las creencias religiosas por la que se rige el instituto educativo.

«Mi pareja ya no tiene empleo y esto es específicamente porque él y yo estamos comprometidos. Esto es doloroso no solo a un nivel personal para nosotros, sino también para los estudiantes que lo admiraban a él y a Michelle», dijo el novio de Paul, Sean Nyberg, a la cadena estadounidense CBS.

Desde que inició la protesta de alumnos, las clases en el centro de estudios han sido paralizadas.

«Ya no puedo volver a entrar a esa escuela después de lo que hicieron. No podría ir, graduarme y recibir mi diploma, me sentiría sucio», dijo al respecto uno de los alumnos del colegio que es parte de la comunidad LGBTI y que ve que, para su escuela y su religión, él simplemente no es bienvenido.