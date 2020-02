Payasito que estudia Derecho: “He encontrado en ‘Pirulin’ la forma honrada de lograr todas mis metas”

La responsabilidad es un valor que no todas las personas poseen; sin embargo, un joven estudiante ha demostrado que a pesar de las adversidades lo más importante es cumplir con su principal compromiso, sus estudios. Por ello, no le avergonzó ir vestido de payaso a su universidad con tal de cumplir con su exposición frente a su grupo.

En redes sociales se hizo viral la historia de Raúl Rivera, un joven que por dificultades económicas ha tenido que estudiar y trabajar de payaso. Él mismo compartió lo difícil que es para él seguir adelante, pero sabe que todo esfuerzo tiene su recompensa.

El estudiante de Derecho de la Universidad de San Pedro de Huacho (Perú) compartió una foto en su salón de clases:

"Hoy me tocó exponer en la Universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado", dice la publicación en Facebook que se ha compartido más de tres mil veces y ha sido aplaudido por los usuarios.

Luego de que diversos medios dieran a conocer la historia de Raúl, el joven ha recibido muchos mensajes de apoyo y reconocimiento por su esfuerzo y humildad. El estudiante de Derecho compartió una fotografía donde agradece a la gente por sus mensajes de apoyo. Así mismo, los invita a cumplir sus sueños:

"He encontrado en Pirulin (nombre de su personaje como payasito) la forma de llevar alegría a tantos corazones, la forma honrada de llevarme un pan a mi mesa y sobretodo junto a él lograr todas mis metas. Aún recuerdo cuando una vez me dijeron eres un simple Payaso y nadie estará orgulloso de ti, ni tu mamita que está en el cielo, pero no por eso abandoné mis ideales al contrario me aferré más a ellos, porque todavía creo que, a pesar de todo, la gente es buena en el fondo de su corazón", escribió Raúl.

Mira el vídeo