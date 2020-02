Conoce a la mujer que interpretará “Into the Unknown” de Frozen en los Oscar

Si hay algo que nos llena de mucho orgullo es la participación de las mujeres en los Premios Oscar. Y en esta ocasión no podíamos dejar de lado a la tamaulipeca, Carmen Sarahí, quien interpretará el tema Into the Unknown’ de Frozen 2 en la 92ª. entrega de esta fiesta de la industria del cine.

Cabe mencionar que la presentación contará con la participación de 10 interpretes encargadas de darle voz al personaje Elsa en diferentes partes del mundo. ‘Reuniendo a las Elsas del mundo’, forma parte de la performance que se presentar durante la gala.

En alemán, japones, español, noruego, ruso, tailandés, danés e inglés la melodía sera representada en la gala de los premios Oscar que tiene lugar este domingo 09 de febrero.

‘Into the Unknown’ compite en al categoría de “Mejor Canción Original”, contra melodías interpretadas por con cantantes como Elton John y Randy Newman.

Más sobre Carmen Sarahí

Carmen Sarahí es una actriz de teatro, doblaje mexicana y cantante originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Destaca principalmente por interpretar el papel de Elsa en la franquicia de Frozen. Además ha participado en musicales como “Anita la Huerfanita”, “La novicia rebelde (musical)”, “Mentiras: el musical“, y “Hoy no me puedo levantar”.

Echa un vistazo al video de Carmen Sarahí