Coronavirus: Nueve peruanos viajan en crucero en cuarentena

Nueve peruanos forman parte de la tripulación del crucero Carnival Cruise, que se encuentra en cuarentena frente a las costas del Japón debido a que tiene 69 pasajeros infectados con el coronavirus.

Así lo confirmó el embajador del Perú en Tokio, Harold Forsyth, al señalar que se trata de un crucero gigantesco que lleva a bordo a unas 3,500 personas y que por el momento está acoderado en el puerto de Yokohama.

"Afortunadamente, entre los infectados no hay peruanos, ellos no tienen ningún problema de infección. Lo que sí sabemos es que los pasajeros no pueden salir de sus habitaciones", anotó en RPP.

Forsyth aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos que tienen un familiar en Japón, donde hay 45 compatriotas, señalando que las autoridades de este país "son realmente cuidadosas", por lo que "no creo que el tema escale".

"Que las familias estén tranquilas, aquí en Japón no hay ningún infectado con coronavirus", sostuvo al agregar que la cuarentena del Carnival Cruise será hasta el próximo 14 de febrero próximo.

Hasta hoy, viernes 7, las autoridades sanitarias chinas contabilizaban 636 muertos entre las 31,161 personas contagiadas por el coronavirus. Unas 1,540 fueron dadas de alta.

La OMS anunció ha convocado a científicos de todo el mundo que investigan sobre el coronavirus a una reunión los próximos días 11 y 12 en Ginebra, con el objetivo de acelerar el desarrollo de test de diagnóstico, vacunas y medicamentos contra esta enfermedad.

Con información de: Agencia Andina.