Shakira y el mensaje oculto que dio con la lengua en el Super Bowl [VÍDEO]

En el entretiempo del Super Bowl, el show presentado por Shakira y JLo estuvo lleno de grandes movimientos de caderas, coreografías fantásticas y gran música. Pero a pesar del súper espectáculo, fue la colombiana, con un curioso gesto, quien se robó todas las miradas.

Las redes sociales se encendieron y explotaron en memes en contra de la cantante de Antología, sin saber del gran mensaje social que manifestaba con los movimientos de su lengua.

Shakira sacó la lengua y la movió repetidamente. Este gesto se llama “zaghrouta”, y es un grito que hacen las mujeres árabes para expresar felicidad y celebración, pero sobre todo empoderamiento. El cántico tribal es muy popular en los carnavales de su natal Barranquilla, donde la comunidad árabe es muy grande.

Además, cabe recordar que la reina del Mundial Sudáfrica 2010 es de ascendencia libanesa por parte de su padre, quien nació en Nueva York como hijo de inmigrantes de Líbano.

En más de una ocasión, Shakira ha manifestado el impacto de las dos culturas en su persona: “Soy una fusión. Esa es mi persona. Soy una fusión entre blanco y negro, entre pop y rock, entre culturas, entre mi padre libanés y la sangre española de mi madre, el folklore colombiano y la danza árabe que amo y la música estadounidense", explicó con anterioridad.

"Nací y crecí en Colombia, pero escuché bandas como Led Zeppelin, The Cure, The Police, The Beatles y Nirvana. Estaba tan enamorada de ese sonido de rock, pero al mismo tiempo porque mi padre es de ascendencia 100% libanesa, me dedico a los gustos y sonidos árabes", contó Shakira.