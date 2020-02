Belinda besa a una mujer y demuestra que para el amor no existe barreras

Hace unos días, la actriz Belinda fue fotografiada besando apasionadamente a su colega Dai Liparoti, demostrando que para el amor no existe barreras. Esta acción de la cantante ha generado reacciones positivas en la comunidad LGBT y ha dado de qué hablar en diversos programas de espectáculos de México.

Belinda estuvo actuando en la última versión de la obra musical “Hoy no me puedo levantar” donde interpretó el personaje de María, una joven actriz, que en un momento de la obra debía besarse con Patricia, personaje que interpreta Liparoti; mientras que son grabadas por otro personaje. En esta ocasión, Belinda y Dai Liparoti no actuaron el beso, sino que se lo dieron en verdad, para darle más realismo a la puesta en escena.

Belinda se luce en actuación y canto en el musical Hoy no me puedo levantar. Aquí en una de las escenas donde se besa con Dai Liparoti. Fuente : Reforma. pic.twitter.com/7aDNnue9Zr — Vaya Vaya 🤔 (@soyvayavaya) January 29, 2020

Sabemos que Belinda es una excelente actriz que toma muy en serio a los personajes que interpreta. Sin embargo, no cabe duda que esta interpretación ha sido una de las más ovacionadas por sus seguidores y sus críticos, quienes quedaron en shock con tremenda actuación.

"Hoy no me puedo levantar" es un musical basado en las canciones del grupo musical español Mecano. El musical estuvo por una corta temporada en La Ciudad de México, y entre su reparto no solo tuvo a Belinda, sino que tambien estuvo Yahir, y Jesús Zavala, quienes interpretaron a Mario y Colate respectivamente.